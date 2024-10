Vasváron október 31-én 14 órától november 3-án 22 óráig a József Attila utcai temetőnél megváltozik a forgalmi rend az alábbiak szerint:

A temető gépjárművel történő megközelítése egy irányból lehetséges a Petőfi S. - Barabás - Esze T. útvonalon

A József Attila utca - Esze Tamás utca - Petőfi Sándor utca közötti szakaszon gépjárművel csak egyirányban lehet közlekedni a Petőfi utca irányába, a Petőfi utca felől behajtani nem lehetséges

Az Esze Tamás utcában gépjárművel csak egyirányban lehet közlekedni a József Attila utca irányába.

Fokozottan figyelnek a rendre Sárváron is

- Vigyázzanak értékeikre a mindenszenteki és a halottak napi temetőlátogatáskor Sárváron is! – figyelmeztet mindenkit Sárvár Város Polgárőr Egyesülete, akik mindenszentekhez és a halottak napjához közeledve idén is bűnmegelőző portyaszolgálatot látnak el a temetőkben és azok környékén. A polgárőrök helyi lakosként – igény esetén – segítik a temetőbe érkezők tájékozódását és a megemlékezés nyugalmát is.