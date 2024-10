Vass Béla emléke előtt tisztelegtek diákok: a megemlékezést halála 90 éves évfordulója alkalmából tették. A régi temető egy távoli zugában megbúvó sírnál először Molnár Adrienn Csenge játszott kürtön, Bernard Kroll egy alkalomhoz illő darabját, a Laudatio-t. Ezt követően Torjay Valter festőművész és művészettörténész, a gimnázium oktatója méltatta munkásságát. Az első világháború után, 1920-ban, amikor az ország nyomorult, megalázott állapotban volt, Szegedről Szombathelyre érkezett Vass Béla. A Premontrei Gimnázium rajztanára volt, és hamar felismerte, hogy nincs a városban művészeti oktatás. Volt benne annyi bátorság, sőt vakmerőség, hogy belefogott. Tanárokat verbuvált, akik a helyi művészekből tevődtek össze, és velük kezdte meg a szép- és iparművészeti iskola életét. Ami nem tartott sokáig, mindössze másfél évig – de a mai szombathelyi művészeti oktatás alapjait mégis letette. Az iskola komoly elismeréseket is begyűjtött ez idő alatt országos szinten is. Vass Béla egyébként festett is, és remek vívóként is ismerték.

Megemlékezést tartottak a művészetisek

Fotó: Szendi Péter

Szeretnének több megemlékezést

Mint Torjay Valter elmondta diákjainak, az iskolának van egy nagyon komoly, jelentős kitüntetése: ez a Vass Béla-díj, amit az utolsó évesek kaphatnak meg. Azokat ismerik el ezzel a díjjal, akik kiemelkedőt nyújtottak az öt év alatt mind tanulásban, mind művészeti szinten. Ezt ünnepélyes formában adják át évente, a nagy kiállítás alkalmával. Végül reményét fejezte ki, hogy ez a megemlékezés sűrűbben, akár évente is meg fog történni a jövőben.

A megemlékezés a 12.A osztály diákjainak koszorúzásával fejeződött be.