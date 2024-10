Ismét a mesterséges intelligenciához (AI) fordultunk, hogy “jósolja” meg nekünk a jövőt, és mutassa meg, hogy milyen lesz Szombathely 100 év múlva. Az eredmény elég felemás lett, ugyanis többszöri próbálkozás és több modell kipróbálása után a két szélsőséget kaptuk: vagy nagyon futurisztikus lett a végeredmény, vagy pedig szinte semmi sem változott. Az utolsó képek között pedig van néhány, ahol eléggé elhanyagoltnak tűnik a jövőbeli városunk a mesterséges intelligencia szerint, reméljük, hogy azért nem ez az utóbbi lesz a valóság.

Forrás: AI

A mesterséges intelligencia szerint ez az egyik lehetséges jövőkép

Mesterséges intelligencia jóslata vs. a valóság

Nem is olyan régen láttam néhány rajzot az 1900-as évek elejéről, akkor azt gondolták, hogy 2000-ben már repülő autók, léghajók és függővasutak lepik el a várost, ehelyett a 2000-es évek valósága bár jóval modernebb, de sokkal földhözragadtabb lett, szóval a mostani “jóslásban” is inkább a kevésbé drasztikus változás tűnik a valószínűbbnek. Persze azt, hogy ténylegesen milyen lesz Szombathely 2124-ben, helyettünk már csak utódaink láthatják, talán majd ezt a cikket is elolvassák és jót derülnek a "jóslatokon".

Íme a képek: