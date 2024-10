A program során a látogatók a dango/mochi készítő workshopon is részt vehettek, amely a japán édességek készítéséről szólt, de persze sushit és szakét is kóstolhattunk. A nap folyamán akita kutyák bemutatója, judo és karate előadások is színesítették a programot. Végül ATARU Taiko koncertre várták az érdeklődőket, akik a japán dobok különleges hangzását élvezhették.