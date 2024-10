Florida partvidékén több mint egymillió ember számára rendeltek el kötelező kitelepítést, az állam történetének legnagyobb ilyen műveleteként az érkező Milton hurrikán miatt, miközben a rendőrség segítségével juttatják el a hiányzó üzemanyagot a benzinkutakra – írja az MTI.

Hamarosan eléri a szárazföldet a Milton hurrikán

Most van a hurrikánok főszezonja - mondta lapunknak Pétervári Tibor, a HungaroMet szombathelyi szakértője. A hurrikán az Amerikai Egyesült Államok (USA) délkeleti partját érinti: Floridát, Virginiát, Mexikó egyes részeit, a Karib-térséget. Általában akkor kerül be a hírekbe, amikor veszélyt jelent a lakosságra.

Ez egy előre jól jelezhető meteorológiai jelenség. A Milton hurrikán (is) lényegében egy trópusi ciklon, amely akkor alakul ki, amikor a legmelegebb a tengervíz hőmérséklete.

Szélcsend után jön a felhőfal

Az ilyentájt északról leáramló hideg levegő megkeveri a légkört, óriási energiák szabadulnak fel és trópusi ciklonok képződnek. A hurrikán magja aktív, középpontjában rendkívül alacsony a légnyomás, az óramutató járásával ellentétesen mozog.

Ha valaki belekerül, a pillanatnyi szélcsend miatt azt hiheti, tovább állt a ciklon, de aztán jön a falszerű felhőzet, amely olyan magas is lehet, mint a Himalája. Abban intenzív eső és óriási szél uralkodik – ezt pont a nyomáskülönbség generálja. Az érintett térségben a szél akár a 200 kilométer per órát, a lehullott csapadék mennyisége pedig a több száz milliméter is meghaladhatja.

Pétervári Tibor rámutatott: a hurrikán az óceán fölött a legerősebb, ahogy szárazföldet ér, gyengülni kezd. Általában végighalad a part mentén, néha még New Yorkig is felér, de közben folyamatosan gyengül. Ott az Atlanti óceán felé fordul, de akkor már csak mérsékelt övi ciklonként halad tovább. Többségében feloszlik, de volt már rá példa, hogy károkat okozott a Brit szigeteken is Körülbelül két hét, míg a ciklon az amerikai Egyesült Államoktól eléri Európát.

Nálunk ezért nincsenek hurrikánok

Nálunk, a szárazföld belsejében, egyrészt nem tud annyira leesni a légnyomás, mint az óceán fölött, másrészt nagyobb a surlódás, ezért a Miltonhoz hasonló méretű hurrikánok nem alakulnak ki. Aktív viharciklonok azonban képződnek, ilyen volt Boris is – tudtuk meg.