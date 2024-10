Néptáncosaik még a borús fellegek ellenére is igazi Mihály-napi mulatságot rittyentettek az alsó tagozatos tanulóknak. Együtt énekeltek, szüreti nótákat tanultak, Moldvai táncokat jártak. Igazán együtt dobbant a szív és együtt moccant a láb. Felső tagozatos diákok is eljöttek az Óperenciás- tengeren túlról és az alsó tagozatos osztályokban népmesét olvastak fel, de az alsós gyermekek is felkerekedtek tarisznyájukkal és elvarázsolták meséikkel a náluk hatalmasabb felsősöket. A nagymama kosarából idén zsíros kenyér került elő finom újhagymával, ami igazán sok erőt adott a gyerekeknek a sok élmény átéléséhez. Múltunkban a jövőnk: elődeink, őseink tisztelete nagyon fontos családjainkban és otthonról hozott régi fényképek, történetek is megelevenedtek ezen a napon.

Nemcsak a népmeséé volt a főszerep, hiszen hagyománnyá vált már, hogy évek óta egy kiállítást szerveznek népi használati tárgyakból. Idén a szoba volt a fő témakör. Már hetekkel ezelőtt lelkesen hozták a gyerekek, kollégák, rokonok az otthoni régi tárgyakat, emlékeket, amelyekből berendeztek egy igazi szobát az aulában. Nagy Endre a Falumúzeumból pedig igazi tárlatvezetést tartott a kíváncsi gyermekeknek, hogy milyen is volt régen a szoba, elődeink milyen tárgyakat használtak, készítettek, milyen fontos volt nekik az Istenbe vetett hitük. Így volt, igaz volt, igazán mesés nap volt.