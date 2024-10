A Nutellával kapcsolatban látatlanban mertünk jósolni, hogy az osztrák lesz a finomabb – megérzésünk be is vált, az Ausztriában kapható mogyorókrém sokkal mogyorósabb, kakaósabb volt. Egy kicsit még a színe is sötétebb, mint a magyarnak, amit sokkal cukrosabbnak éreztünk – a tápérték táblázat szerint alig egy százalékkal több cukor van a magyarban.

A Heinz ketchupja volt a következő „áldozatunk”. Az ausztriai termék-teszteléskor kissé savanykás, kevésbé markáns ízvilágot éreztünk, míg a magyar édesebb, ízesebb volt. Az összetevők listájánál eltérést nem tapasztaltunk, ám mivel nem részletezték, hogy milyen fűszerek kerültek beléjük, arra tudunk gondolni, hogy a fűszerezés okozta a jelentős ízbéli eltérést.

A Haribo ikonikus gumimacijait is megkóstoltuk, amelyek már ránézésre és tapintásra is másabbak voltak osztrák társaiknál. Míg az osztrák macik sokkal puhábbak és fényesebbek, a magyar „testvéreik” keményebbek, mattabbak voltak és a színük sem volt olyan intenzív. Ízre az osztrák gumicukor volt intenzívebb, gyümölcsösebb.