Messzi-messzi galaxisnak tűnik, de egyszer csak a körmünkre ég: mekkora lesz a nyugdíj?!

Az nn.hu nyugdíj kalkulátor három adat alapján számítja ki a várható öregségi nyugdíj összegét, és azt is megsaccolja, mekkora lesz a kieső bevétel. Be kell írni az érdeklődő nemét, az életkorát és a havi nettó jövedelmét. Ez az oldal is az előtakarékosság szükségessége felé veszi az irányt: ha megadjuk, mekkora összeget tudnánk félretenni havonta, a nyugdíj kalkulátor kiszámolna, mennyi megtakarításom lesz a nyugdíjkorhatárhoz érve egy bizonyos nyugdíjbiztosítás révén. Amíg mindezen végig vezetjük a gondolatainkat, megvilágosodhatunk: távolinak látszik, de már most valós probléma, hogy mekkora lesz nyugdíj.

Hajrá! Számoljunk! Tegyük meg a szükséges lépéseket!