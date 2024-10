Németh Jánosné biológia-földrajz szakon 1959-ben (65 éve) szerzett diplomát az Egri Pedagógiai Főiskolán. 1962-ben ment férjhez a szintén Egerben végzett, már Kőszegen tanító Németh Jánoshoz. Áthelyezéssel került a jánoshidai általános iskolából a városunkban működő Országos Gyógypedagógiai Intézetbe, ahol férje is dolgozott. 1970-ben gyógypedagógiai diplomát is szerzett. 1992-es nyugdíjba vonulása után még 3 évet tanított. Pedagógiai munkájáért minisztériumi dicséretben és városi elismerésben is részesült.