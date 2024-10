- Azokban a napokban összekapaszkodott és egyszerre, egy irányba mozdult a nemzet. És ezzel a közös mozdulattal újra megszületett a nemzet egysége. Az az egység, amely már 1848-1849-ben is bizonyította erejét. Ami akkor is lehetővé tette az egy zászló alá gyűlt magyarság számára, hogy a korabeli Európában a legeredményesebben és legkitartóbban tudjon küzdeni a szabadságért, a nemzet közös ügyéért. Erre a nemzeti egységre találtunk rá újra 1956-ban és, azt hiszem, én úgy emlékszem, ebből éreztünk meg valamit újra 1989-1990-ben a rendszerváltás eufórikus időszakában is - fogalmazott Melega Miklós. - És ezt az egységet, az együtt gondolkodást, az egy irányba, közös célokért történő mozdulás képességét kellene keresnünk, erősítenünk napjainkban is – húzta alá ünnepi beszédében az alelnök.