Betörőbanda járhatja az Oladi plató néven ismert városrész környékét - tudtuk meg egy neve elhallgatását kérő forrástól. Mint kiderült, egy esetben nagyobb összeget loptak el egy házból, máskor pedig a teraszon válogattak az ott hagyott értékek között, miközben a tulajdonos otthon volt. A lakó végül észrevette a betolakodókat, akik a nő sikítása miatt elmenekültek.

Egyre gyakoribbak a betörések az Oladi platón

Forrás: Unger Tamás

Egyre gyakoribbak a betörések az Oladi platón

Azt is megtudtuk, hogy a környéken egyre gyakoribbak az ilyen esetek. Informátorunk szerint az elmúlt hónapokban 17 betörést, besurranást és birtokháborítást jegyeztek fel, de sok lakó nem is értesítette a rendőrséget. Úgy vélik, a közvilágítás hiánya is szerepet játszik a helyzet súlyosbodásában, és a lakók szerint ezért is járőröznek mostanában gyakrabban a rendőrök.

Forrás: Unger Tamás

Egy neve elhallgatását kérő lakó úgy fogalmazott, ők is láttak gyanús alakokat a környéken, ám ott a kameráknak köszönhetően gyorsan továbbálltak. Egy másik utca háztulajdonosa arról számolt be, hogy egy román rendszámú kisteherautóból hat férfi szállt ki, akik látszólag munkaruhában voltak, de pár perc múlva nyomuk veszett. Múlt héten a térfigyelő kamerák is rögzítették, hogy pár perc alatt több háznál is próbálkoztak, egyik helyről még egy cipőt is elvittek a teraszról.

Forrás: Unger Tamás

Kerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az üggyel kapcsolatban, amint választ kapunk, frissítjük a cikket.