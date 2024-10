Sebők József, Kondorfa tűzoltó parancsnoka szombaton örömmel és büszkén beszélt az immár 131 éves tűzoltó szervezetről, és kiemelte, hogy ez a mai nap egy mérföldkő egyesületük életében. Takács Róbert polgármester pedig köszöntőjében elmondta: a Magyar falu programnak köszönhetően eddig is számos fejlesztést, felújítást végezhettek el a községben. Megújult az orvosi rendelő, a művelődési ház, a sportöltöző, kisbusz szállítja a rászorulókat. Ebbe a sorba illeszkedik most ez a tűzoltóautó is, amit a helyi önkéntes tűzoltók használhatnak.

Kondorfa és az önkéntes tűzoltók is gazdagodtak

Fotó: Novák Roland

Dr. Bognár Balázs dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója meleg szavakkal méltatta az önkéntes tűzoltóegyesületek meglétét, munkáját. Mint elmondta: nagyon jó érzés minden embernek, hogy bármikor számítani lehet rájuk. Kiemelte a közelmúltban történt óriási tüzet Kenyeri közelében, ahol az összefogás szép példáját láthatta mindenki. Ott is részt vettek Kondorfa tűzoltói, amit ezúton is megköszönt.

Fejlődő és fiatalodó Kondorfa

V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője beszédében a napjainkban jellemző önmegvalósítási divattal állította szembe a falvak közösségeit, beleértve az önkéntes tűzoltók áldozatkész tevékenységét is. Mint elmondta, öröm és megtiszteltetés számára, hogy azokat tudta segíteni, akik másokon segítenek.

Több, mint 220 millió forint a vasi önkéntes tűzoltóknak

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte: - A Falusi Civil Alap 2020-as indulása óta országszerte csaknem ötszáz nyertes pályázatot hirdettek ki önkéntes tűzoltó egyesületek számára, 1,7 milliárd forint értékben, ebből Vas vármegyében hatvan önkéntes tűzoltó egyesület összesen 221 millió forint pályázati támogatásban részesült - számolt be erről a Világgazdaság is.

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a kondorfai ünnepségen. Országosan 1,7 milliárd forint jutott a Falusi Civil Alapból az önkéntes tűzoltó egyesületeknek

Fotó: Novák Roland

Gyopáros Alpár kiemelte még: a Magyar falu program legfőbb célja a kistelepülések elnéptelenedésének megállítása volt, az életminőséget javító fejlesztésekkel sok helyen sikerült elérni pozitív demográfiai fordulatot, de az utak, járdák rendbetétele, épületek emelése önmagában nem lett volna elegendő.