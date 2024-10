Fennállása során eddig az NB I.-ben a harmadik helyezés volt a legjobb eredménye a vasi „gombfocistáknak”, az idei évre így teljesen érthető módon a dobogó legfelső fokát tűzték ki célul. Az első forduló után még a harmadik pozícióban állomásoztak, aztán hazai környezetben, azaz Gyöngyösfaluban sikerült feljönniük másodiknak a Komló mögé. A szegedi bajnoki kör után viszont már az első helyet foglalják el.

- Soha ilyen jó fordulót még nem tudtunk produkálni, de mivel most remekül összeállt a csapatunk a kilenc meccsből nyolcat megnyertünk, és csupán egyet adtunk döntetlenre. A szegedi játéknap előtt az éllovasnak 43 pontja volt, míg nekünk 36. Most már mi állunk az élen 61 egységgel, az 54-nél tartó Komló előtt. A teljes igazsághoz azért az is hozzátartozik, hogy az egyik legjobbjuk, Szendrey Tibor nem volt ott Szegeden. Ettől függetlenül kijelenthető, hogy fennállásunk első aranyérme karnyújtásnyira van tőlünk. Amúgy idén mindenki remekül teljesít, ennek is köszönhető az eredményességünk – fogalmazott Benkő János, a Vasi Gombfoci Egyesület elnöke, játékosa. Hozzátette: az utolsó, mindent eldöntő fordulót október végén Komlón rendezik, így a legnagyobb rivális otthonában tudnák a szombathelyiek bebiztosítani az aranyérmüket.