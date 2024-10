Őriszentpéteren a hűséges tudósról is megemlékeztek

Az ünnepség keretében avatták fel az Őriszentpéteren született levéltáros, Vörös Antal emléktábláját.

Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy az 1983-ben elhunyt kutató sem a rendszerváltáskor, sem azóta nem kapott kellő figyelmet. Most jött el az ideje ennek, és mivel pályázati úton nem sikerült, önerőből vállalta a kisváros az emléktábla elkészítését. Köszönetet mondott minden segítőnek és résztvevőnek, akik közreműködése nélkül ez nem jöhetett volna létre.

Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet Őriszentpéteren

Fotó: Szendi Péter

Az Őrség-kutató munkásságát Feiszt György történész méltatta. Elmondta, hogy Vörös Antal levéltári munkássága után lett az Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, de fővárosi évei alatt is megőrizte kötődését Őriszentpéterhez és a nehéz mezőgazdasági munkához is, amit aktívan végzett. Ismereteit és tapasztalatait felhasználta kandidátusi munkája során is. A magyar mezőgazdaság és a parasztság történetének kutatása során rendkívül gazdag életművet hagyott a szakmai utókorra.

Tóth László művész-tanár készítette a domborművet, aki Feiszt Györggyel közösen leplezte le a Művelődési Ház falán látható emléket. Marton Ferenc, Őr Zoltán és Tamaskó István koszorúzásával ért véget az ünnepi esemény.