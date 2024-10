A majd' 3900 méteres nyakbavalóval a Szent Anna Ház nem csak országos rekordot döntött, végig jótékony cél lebegett a serényen horgolók szeme előtt. Mint kiderült, a Rumi Gyermekotthon lakói sálakat, takarókat kapnak belőle, a templomok számára térdeplők és vállkendők készülnek, valamint állatmenhelyekre is jut majd belőle takarónak. A rászorulóknak meleg kerekesszék takarókat és mellényeket adományoznak a hatalmas sálból. A Hársfa Házzal együttműködve az ősz és tél jegyében kopogtatókat, ajtódíszeket is kreálnak belőle. Továbbá a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium textiltagozatos diákjai is kapnak a sálból, hogy alkotásokat készítsenek belőle, melyből később kiállítást is szerveznek majd.

Az ország leghosszabb sálja így nemcsak egy rekord, hanem egy összetartó közösség és a kreatív, jótékony célok szimbóluma is lett, mely a generációk közötti együttműködést és az összefogás erejét ünnepli.