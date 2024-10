Vannak a rosszabb napok. Amikor úgy minden nehezebb. Az ébresztőóra hangjától kifutna az ember a világból, és a szundizás funkció is többször lép életbe, mint egy átlagos napon. Aztán jön a felismerés: a folyamatos, ’csak még öt perc az ágyban’ miatt kimondottan nagy csodára lenne szükség ahhoz, hogy időben beérjünk a munkahelyre. És persze ekkor már nem találjuk a kocsikulcsot, a kávé is a frissen mosott blúz felé veszi az irányt kortyolgatás közben és az ebédet is sikerül otthon hagyni. Mintha tényleg minden összeesküdne ellenünk. És ha valaki ilyenkor még meg is kérdezi: "Milyen napod van?", akkor egyedül az a válasz motoszkál bennünk, hogy: Hát, ha egy film lenne, ebben a pillanatban kérném vissza a mozijegy árát.

Amikor minden összeesküdik ellenünk...

Fotó: rawpixel.com