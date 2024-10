A falvakban hagyományosan a hűvösebb őszi-téli időszakban szokták leölni a disznókat, hogy a húsukat aztán az év többi részére tartósítsák. Ilyenkor persze már az ember gyomrának is jobban esnek a nehezebb ételek, így, ha otthon nem is lát neki a sertés feldolgozásának, a hentesüzletekben gyakrabban keresi többek között a füstölt árukat is. Erről számolt be Antal-Bártfai Katalin, a szombathelyi piac egyik hentesboltjának boltvezetője is, aki elmondta: amint beköszönt az ősz, a vásárlók egyre inkább keresik a kolbászokat, füstölt csülköt, füstölt kolozsvári szalonnát és a tepertőt is.

- Most kezdődik a kocsonya szezon, ahhoz a körmöt, a farkat, a bőrkét és a fület is keresik. Jobban fogynak ilyenkor belsőséget is vinni, már főzik a pejslit, ehhez fogy a tüdő, a szív, a nyelv. Nagyon szeretik a főtt tokaszalonnát és a disznósajtot is. Ahogy bejön ez a hidegebb idő, akkor kezdik el vinni ezeket a termékeket. Jön a mindenszentek, amikor összejönnek a családok, akkorra viszik a húsokat és a húsleveshez valót - magyarázza a boltvezető.

És hogy mindezek mennyibe kerülnek?

Felsorolásunkban hozzuk néhány fent említett termék árát: