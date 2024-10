Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Joker: Kétszemélyes téboly 15.10 (krimi-dráma) – Transformers One 14.00 (akciófilm) – Rókus és Rézi megmenti az erdőt 13.30 (animációs film) – Mosolyogj 2. 17.50, 20.30 (horror) – Amikor megtörik a fény 16.10 (feliratos, filmdráma) – Haldoklás, de komédia 20.00 (filmdráma; A film a berlini karmester, Tom Lunies szétesett családjának történetét meséli el, amelynek tagjai már régen elhidegültek egymástól. A mélyen személyes családi történet egyszerre megrázó és felkavaró dráma és szórakoztató fekete komédia, amelyet a nemzetközi kritika máris mesterműként emleget.) Cinema City (Savaria Plaza): Rókus és Rézi megmenti az erdőt 14.15 (animációs film) – Apák gyöngye 16.00, 19.30 (vígjáték) – Mosolyogj 2. 14.20, 17.20, 20.00 (horror) – A szer 19.45 (horror) – My Hero Academia 13.30 (feliratos, anime) – Hirtelen menyasszony 17.50 (romantikus vígjáték) – Joker: Kétszemélyes téboly 20.30, 21.45 (krimi-dráma) – Fekete pont 17.00 (filmdráma) – Szádra ne vedd 22.30 (thriller) – Egy cica 10 élete 13.00 (animációs film) – Gru 4. 15.15 (animációs film) Körmend, Sinkovits Imre Filmszínház: Transformers One 17.00 (akciófilm) – Joker: Kétszemélyes téboly 19.30 (krimi-dráma) – Rókus és Rézi megmenti az erdőt 15.00 (animációs film) – A szer 19.40 (horror) Sárvár, Kabos László Filmszínház: Transformers One 3D 17.00 (akciófilm) – Joker: Kétszemélyes téboly 19.15 (krimi-dráma) Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Joker: Kétszemélyes téboly 19.00 (krimi-dráma) Celldömölk, KMKK Art mozi: Apák gyöngye 16.45 (vígjáték) – Joker: Kétszemélyes téboly 19.00 (krimi-dráma; főszerepben Joaquin Phoenix, Lady Gaga) Bükfürdő, Funcity: Transformers One 14.45 (akciófilm) – Hirtelen menyasszony 16.30 (romantikus vígjáték) – Apák gyöngye 19.00 (vígjáték)