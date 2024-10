Egy hosszú szezon Balatonfüreden

1981-ben vonult be katonának. Miután leszerelt, visszament Kőszegre.1985-ben fordulópontot vett az élete: elkerült egy hosszú szezonra a Balatonra, ahol jó hírük volt a vasi pincéreknek.

– Balatonfüredre, az előkelő Hotel Marinába vitt az utam. Nagy szigor volt, de jó szakemberekkel dolgozhattam együtt. Ott láttam először

süllőfilézést,

flambírozást,

sokat tanultam a terítésről.

Hatalmas élő zenével fogadtuk a vendégeket esténként – mondja, és fényképet mutat a brigádjukkal. A fotón fess, egyenruhás fiatalemberek néznek a kamerába. Eljutott velük dolgozni a füredi Anna-bálba is, amivel gyermekkori álma teljesült.

Szombathely lett a következő állomás: a Keringő presszó, utána a régi Pelikán étterem, majd a Kék Pelikán. Kisvendéglőkben is alkalmazták, és „volt egy maszek világa”: a Lipp Vilmos utcai Kertvárosi sörözőt bérelték évekig, ahol egytálételekkel, kocsonyával, velős pirítóssal várták a vendégeket. Onnan Németh Pál mesteredző nevét említi – festményei otthon a falát díszítik. István éveket töltött egy büki vendéglátóhelyen is. Jó ideje már egy szombathelyi étteremben részmunkaidős, és lakodalmakba, rendezvényekre jár, ha hívják. Megbecsülik, jó főnökei vannak, de nosztalgiával gondol a régi időkre.

Régen és most...kell a megújulás

– Nagy öregektől tanultuk a szakmát: Iker Tibortól, Varga Ignáctól. Régen el volt osztva a placc, lehetett szépen keresni, igaz, sokat kellett érte dolgozni, de több volt a vendég is. Törzsvendégek jártak az éttermekbe, cigányzene, sramli zene szórakoztatta őket. Ha egy gyertyafényes vacsoránál desszertet vagy még egy bort tudtam ajánlani, az volt a legnagyobb öröm. Ma is ez a munka legszebb része. Ma kevesebb a vendég, ritka az élő zene és többrétű a munkánk. A vendégek is mások: régen jobban megbecsülték a pincéreket, ahogy magunk között mondtuk, a csálingereket. Más voltam én is: fiatalon előfordult, hogy az utolsó pillanatban értem be a munkahelyemre. Nem igazán tudtam megfogni a pénzt. Most jóval lelkiismeretesebb és fegyelmezettebb vagyok. Több a tapasztalatom is: aki több helyen megfordul, az mindenhol tanulhat. De öt-hat évnél tovább nem jó maradni: kell a megújulás, a váltás, hogy impulzusokat kapjunk.