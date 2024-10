„A tolvajok most is a hegyen vannak. Két 15 év körüli gyerek” – írta ki a közösségi oldalra a falu közös csoportjában vasárnap délután Tóth Árpád. A polgármester nem sokkal később már arról számolhatott be: este, amikor visszatértek, hogy elvigyék a begyűjtött holmikat, a Pösei hegyen tetten érték a két fiatalt.

A Pösei hegyen ezekkel a biciklikkel közlekedtek a fiúk, mutatja Tóth Árpád

Fotó: Unger Tamás

– Macskákat dobáltak kővel a hegyen, az egyik pincénél lekapcsolták a biztosítékot, egy másikat feltörtek, körülnéztek, és a számukra értékes – továbbértékesíthető – holmit összegyűjtötték. Vasárnap azért jöttek újra, hogy autóval, egy ismerősük segítségével elszállítsák az eszközöket, kisgépeket, amiket utána pénzzé akartak tenni. Az egyik pincetulajdonos jelezte: amikor ment vissza a pincéjéhez, észrevett két biciklivel közlekedő ismeretlent. Megállította és kikérdezte őket. Gyanúsan viselkedtek, elfutottak, erre többen utánuk iramodtak. A fiúk megijedtek, rendőrt hívtak, mondván „meg akarják verni őket”. A rendőrautóban aztán hamar kiderült, hogy sok van a rovásukon – hallottuk Tóth Árpádtól.

Fotó: Unger Tamás

Információja szerint a gencsapáti gyermekotthonban él a két fiú. Azt nem tudja, hogy pontosan hány pincében tettek kárt, de úgy hallotta Gyöngyösfalun kívül Gencsapátiban is volt ügyük: ott három pincét törtek fel egy hónapja.

A Pösei hegyen történt esettel kapcsolatban a rendőrséghez fordultunk.

Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.