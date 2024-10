Sok autós örömére az autópályán is növekedhet a sebességkorlát. Az eddigi KRESZ-szabályok értelmében 130 kilométer/órás sebességben húzták meg a megengedett maximumot, most ez is feljebb ugorhat. A KRESZ átírói megtartanák az eddigi 130 kilométer/órás maximumot, azonban megadnák a lehetőséget az útkezelőknek, hogy egyes sztrádaszakaszokon engedélyezzék a 140 kilométer/órás sebességet - számolt be a kemma.hu.