Már több mint 187 ezren használták az ingyenes tünetellenőrző alkalmazást, a 2023 nyarán debütált Semmelweis Help -et, amely most új modullal bővült. Az immár 778 tünetet és 740 betegséget tartalmazó applikáció elsősorban heveny tünetek ellenőrzésére használható, elsődleges célja, hogy a betegek a megfelelő ellátási szintre jussanak segítségével - írja a vg.hu.

A felnőtt betegségek kapcsán is használható a Semmelweis Egyetem ingyenes, tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis Help

Forrás: Bach Máté / Magyar Nemzet

A Semmelweis Help tájékoztat arról, hogy a felhasználónak betegség vagy baleset esetén

mikor kell elindulnia az ügyeletre,

a kórházba,

a szakorvoshoz, illetve

otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek.

Azoknak, akiknek a telefonján már ott van az alkalmazás, elég csak frissíteni a felnőttmodullal, a most csatlakozók pedig ugyancsak ingyenesen letölthetik az AppStore-ból, a Play Áruházból, illetve elérhető ezen a címen.

A hazai szinten egyedülálló fejlesztés hétfőn bejelentett bővítésén majdnem egy évig, 14 orvos és két kommunikációs szakember dolgozott.

A fejlesztés a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával valósult meg, a tartalmakat pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ validálta.

A rendszer nem ad diagnózist,

de hiteles, orvosszakmailag megalapozott, a laikusok számára is érthető információkat nyújt arról, hogy mi okozhatja az észlelt tüneteket. A vérnyomásra, pulzusszámra, hőmérséklet-adatokra és egyebekre vonatkozó felhasználói válaszok alapján megmutatja az egyes betegségekkel kapcsolatos tünetegyezés mértékét, és azt, hogy az egészségügynek melyik szintjére kell fordulni az adott problémával.

A Semmelweis Egyetem fontos feladatának tekinti a három fő tevékenysége – az oktatás, kutatás-innováció és gyógyítás – mellett a lakossági edukációt is – mondta Merkely Béla rektor az alklamazás felnőtt modulját bemutató sajtótájékoztatón.

Az applikáció felnőttekre való kiterjesztése nemcsak a pácienseknek kínál új lehetőségeket, de hozzájárulhat az egészségügyi rendszer terhelésének csökkentéséhez is

– emelte ki Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

