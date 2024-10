A sárvári Simon-Júdás vásár többek között a finom falatokról is közismert. Láttunk hurkát és kolbászt – mint igazi, őszi harapnivalók – több helyen is. Tíz dekás árak voltak mindenütt: jellemzően 1500 forintért kínálták. Ennyiért adták a hekket és a sült oldalast is, meg a bőrös császárt vagy a csülök javát, meg a főtt debrecenit is. Köretnek 700 forintért adták a krumplit, ennyiért kaphattunk savanyúságot vagy hagymakarikát is. A kenyér, a mustár és a ketchup adagja 300 forintot kóstált.

Óriási volt a gasztronómiai kínálat a Simon-Júdás vásárban

Fotó: © Cseh Gábor

Máshol tócsnit kínáltak, 1500 forint volt a „sima”, 2500 forint pedig a feltétes. Egy gyros pitában 3000, tálban 4500 forint volt. Szarvaspörköltet láttunk egy másik helyen, de akadt itt pacalpörkölt is: azok 1200 forintért voltak kaphatók – ez is 10dkg-os ár. A túrós csusza adagja „mindössze” 3500 forintot jelentett, ugyanott a sült hurka 3000 forint volt, a sült kolbász pedig 3500 forint. Akadt, ahol töpörtyűt kóstoltattak, 10 dkg-ot megvenni 1000 forintért lehetett.

Simon-Júdás vásáron tökmagolaj, házias kenyér

Tökmagolajat Őrimagyarósdról kínált egy árus, fél literért 4.300 forintot kért. Csörötnekről pedig házias, kovászos kenyereket hoztak, az egy kilós 1000-1600 forint között kellette magát, de akadt sokféle kisebb finomság is, azok általában 500 forintért mentek (briós, pogácsa, lepények és piték). Sajtműhely több is akadt, általában 800 forintért adtak 10 dekát, és láttunk „sétáló” (értsd: maroknyi) adagot kínáló helyet is, potom 2500 forint volt a ránézésre "háromperces adag".