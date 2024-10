Sárváron a Simon-Júdás-napi vásárra mindig kilátogat a város polgármestere, Kondora István is. Elmondta, a helyiek (így ő is) nagyon büszkék erre az eseményre, hiszen Zsigmond király már az 1400-as években országos kirakodóvásár-tartási jogot adott a mezővárosnak. Akkoriban persze az állatok és a takarmány volt a fő portéka, de aztán az évszázadok – mint mindent – ezt is megváltoztatták. Manapság a Simon-Júdás vásáron – ahogy fogalmazott – bármi megvehető, ami szemnek-szájnak ingere. Meg amire a lakásnak, kertnek, felnőttnek és gyermeknek kell, szükséges.

Simon-Júdás vásár: Kondora István is szétnézett

Fotó: © Cseh Gábor

Simon-Júdás vásár: Mint egy úthenger, úgy ment rajtunk át

Régi fényképek, illetve szülei elmondásából is tudja a városvezető, hogy már az 1930-as években is ezen a területen, vagyis a városközpont környékén vásároztak. Az 1980-as években a mostani Sárvár Aréna helyén még emlékezetes fellépéseken vett ő is részt a néptánckörrel. Tíz évig ők is rendezték a vásárt, de aztán olyan szinten „kinőtte magát” a rendezvény, hogy lépni, változtatni kellett. „Mint egy úthenger, úgy ment át rajtunk” – emlékezik mosolyogva.

Különböző helyszínek voltak a várban és körülötte, míg aztán kitalálták, hogy egy teljes lezárással, de a város főutcája adjon otthont a vásározóknak. Manapság már profi vállalkozó szervezi és rendezi, a helyszínek köre azóta is bővült, immáron a Posta tér is része, egészen a kórházig, másik irányban pedig a tűzoltóságig árulják a portékáikat az árusok.