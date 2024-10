Lassan, mondhatjuk úgy, tyúklépésben tudtunk haladni Sárvár főutcáján annyira sokan voltak már szombat délelőtt. A hagyományos Simon-Júdás vásár minden évben több ezer látogatót vonz a Rába-parti fürdővárosba. Ez várhatóan idén sem lesz másként, sok család kerekedik fel ezen a napon nem csak a vármegyéből, hanem egész Dunántúlról, és néz körbe a standoknál.

Simon-Júdás vásár Sárváron: több száz árus várja a látogatókat

Fotó: © Cseh Gábor

Mint azt korábban megírtuk: több száz árus regisztrált az idei Simon-Júdás vásárra, szombat reggelre teljesen megtöltötték portékáikkal Sárvár központját. Jópáran érkeztek Erdélyből, de találkoztunk bajai fazekasmesterrel és pécsváradi gesztenyeárussal is, egy standnál őrségi tökmagolajat kínáltak. Több helyen készül kürtőskalács, ára 2500-3000 forint körül mozog. S van, ahol málnásat is kóstolhatunk. Ha valaki sósabb falatokra vágyna, kínálnak töpörtyűt (1000 Ft/10 dkg) és sajttálat is (2500 Ft).

A Batthyány utca 29. alatti FolkUdvarban regős zene fogadott bennünket, már most nagyon jó a hangulat. Érdemes oda is ellátogatni!

Forgalomelterelések Sárváron a Simon-Júdás vásár miatt

Fotó: © Cseh Gábor

Ha most indul el, forgalomelterelésre számítson a Sársziget u. – Soproni u. (88. sz. főút) – Selyemgyár u. – Hunyadi u. – Gárdonyi u. – Fekete híd u. – Rákóczi utcák szakaszán. A forgalomelterelés október 25-én 18 órától október 26-án 24 óráig tart! Ottjártunkkor már megtelt a Sárvár Aréna parkolója.

Buszközlekedés: A Batthyány utcai (Főtér), a Rákóczi utcai (kórház) és a Hunyadi utcai megállóknál a buszközlekedés október 25-én 18 órától október 26-án 24 óráig szünetel. Az utasok az autóbusz-állomásnál, a gyógyfürdőnél (Rákóczi utca), a vasútállomásnál és a Gárdonyi utcában lévő megállókat vehetik igénybe.

Programok a Simon-Júdás vásáron

Szombaton a várparkolóban 11-17 óráig a Spectrum Band, közben 14–15 óráig Luji ad zenés műsort. A Batthyány utca 29. szám alatt, azaz a volt zárda kapualjában FolkUdvar: a hangulatfelelős a Sárvári Herpenyő Kulturális Egyesület, a Nádasdy Ferenc Bandérium, a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület és a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület.

További részletekkel hamarosunk jövünk még!