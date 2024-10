Ahogy arról portálunkon beszámoltunk, 53 évesen elhunyt Hadas Kriszta, riporter. A hosszú tévés pályafutása alatt rengeteg tévéműsoron dolgozott. Megteltek a közösségi oldalak a gyászoló sorokkal, képekkel - rengeteg ismer ember búcsúzik tőle, a TV2-nél pedig ma este gyertyagyújtással emlékeznek rá a kollégái.

Csonka András tegnap este még egy rendezvényen volt Hadas Krisztával, közös kép is készült róluk. "Felfoghatatlan! Döbbenet! Ez a kép tegnap este készült a Bálint ház színpadán, ahol Hadas Kriszta a Családmesék című sorozatának keretében 2 órán át beszélgetett a nővéremmel és velem! Isteni hangulatban, nagy röhögések kíséretében zajlott az egész - írja az Origo.

Alig telt el egy bő fél nap, és a hírek arról szólnak, hogy Kriszta meghalt. Amikor felsejlik, hogy ennyi egy élet csupán, az mindig letaglóz.

Kriszta az egyik kedvenc televíziós újságíróm volt, lenyűgöző volt a felkészültsége, hozzáértése, őszinte lényeglátása. Fontos ügyek mellett állt ki markánsan, határozottan. Megtiszelőnek éreztük testvéremmel együtt meghívását színpadi talkshow-jába. Az egész család, és a magyar újságíró szakma fájdalmában és gyászában osztozom" - írta oldalán.

Liptai Claudia így köszönt el tőle: "Biztos nem változtatom fekete-fehérre a fotóinkat. Mert te vagy az egyik legszínesebb ember akit valaha ismertem. Vagy és nem voltál, mert vagy. De most olyan letaglózó szívfacsarást érzek amit leírni sem lehet. Szeretlek."

Demcsák Zsuzsa egy képet tett közzé, és azt írta, nem tudja elhinni, ami történt. Ahogy ő maga nevezi, Hadas Kriszta a kollégája, mentora, tanítója és példaképe is volt.

Joshi Bharat is elköszönt tőle, a tévés szintén nem akarta elhinni, amikor meghallotta Hadas Kriszta halálhírét. "Hadas elment?! Felfoghatatlan, mert képtelenség, hogy Kriszta már nincs! A világ most szegényebb lett! Hálás vagyok, hogy kollégám voltál és kiváló főszerkesztőm! Jó utat neked, nagyon fogsz hiányozni."

A TV2 műsorvezetője, Pachmann Péter is elköszönt a Facebook-oldalán. "Te, Hadika. Tudod, mi a szar? Az, hogy Idő híján már sosem lesz több olyan titkos kis levelezőtársam (te hívtál így minket), aki akkor is biztat és utat mutat a szakmában, amikor nagyon nem divat. Aki azt akarja látni és hallani bennem, aki valóban vagyok. Aki azt is megérti, amit más a szakmából (vagy amit mi annak hívunk és ahol, fene nagy önérzetből, sokan egy kanál vízben fojtanák meg a másikat) sosem lenne képes. Mondhatnám (bár jól elcsépelt, rendesen utálom is), hogy nem ezt beszéltük meg. Mondhatnám, hogy ugye csak viccelsz. Ehelyett inkább hadd lássa most már más is: basszus, az a nagyon szar, hogy te tényleg mindig szerettél engem, becsülted a munkáimat, és hogy én sosem mondtam el neked, mert nem gondoltam, hogy ennyire kegyetlen az Idő, mennyire büszke vagyok erre."

