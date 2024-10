Időjárás 1 órája

Szakad a hó Ausztriában október első hétvégéjén néhol félméteres friss hó hullott

A héten szerdán a gleccserek környékén már esett hó, de most a mediterrán front révén sokkal szélesebb területeket borított be a hó - számolt be a sielok.hu. Sokan örülhetnek, hogy már október első napjaiban szakad a hó Ausztriában.

Október első hétvégéjén igazán téli arculatot öltött Ausztria több pontja, hiszen a hóhatár lejjebb süllyedt, és már 700 méteres magasságban is havazott - tudtuk meg a sielok.hu oldalról. A héten szerdán a gleccserek környékén már esett hó, de most a mediterrán front révén szakad a hó, és sokkal szélesebb területeket borított be. Ausztria szombat reggel - szakad a hó már 700 méteren is

Fotó: sielok.hu Szakad a hó számos osztrák tartományban Mint írják, különösen Karintia, Kelet-Tirol és Salzburg egyes részei részesültek a jelentős havazásban. Kiemelkednek a Magas-Tauern síterepei, mint Kaprun, Weisssee és Gastein, valamint a Karavankák és a Karni-Alpok. A stájer-karintiai határon fekvő Turracher Höhe is jól járt: itt reggelre 35 cm hó esett. Kaprun gleccserén eddig közel fél méter hó gyűlt össze, Bad Gastein felső részein hasonló mennyiségben havazott. Wildkogel és Obertauern területén 30 cm friss hó esett, míg Zauchensee és Flachau környékén körülbelül 20 cm hóval számolhatunk. Nassfeldről 60 cm havat jelentettek 1700 méteres magasságban. A havazás szombatig folytatódik, így a hótakaró tovább nőhet. A hőmérséklet is csípős marad: 3000 méteren a hőmérő mintegy -10 Celsius-fokig süllyedt. A síelők számára tehát ideális körülmények várják a közelgő hétvégén a havas hegyekben, a sielok.hu oldala szerint.

