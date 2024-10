Palotai Dániel Őriszentpéteren él, tizenkét éve a csoki mestere: minőségi csokoládékkal foglalkozott. Eddig. Most arra kényszerült, hogy pályát módosítson, szakmát váltott. Az ok: a kakaó drágulása. Világszinten olyan mértékben emelkedett – és még emelkedik most is – ennek az édesipari alapanyagnak az ára, amit már nem fognak megfizetni a megszokott vásárlói, viszonteladói. Nem egészen egy év alatt gyakorlatilag a duplájára drágult a kakaó, ami 3500-4000 forintos árat jelentene – egy tábla minőségi csokira vetítve. Az ok – mint oly’ sokszor manapság – a globális éghajlatváltozás, bár Dániel kicsit eltűnődik tőzsdén, spekulációkon is…

Drágul a kakaóbab, inkább szakmát váltott az őriszentpéteri Palotai Dániel, mikrozöldekel foglalkozik

Fotó: Szendi Péter

Piackutatás után szakmát váltott

A mikrozöldségekkel már évekkel ezelőtt találkozott, és meg is tetszett neki, de akkor még maradt ezen a szinten. Aztán most, ebben a helyzetben jött az ötlet: hátha…? Kisebb piackutatást is végeztek (testvére is besegít neki), és ígéretesnek tűnt. Belevágtak. Elsősorban helyi és környékbeli termelői piacokon kívánnak megjelenni vele, tehát Őriszentpéteren és Szalafőn.

Beltéri termesztéssel végzik a munkát, tőzeg és perlit ágyakban, tálcákon. Semmilyen vegyszert nem használnak, és ezeknek a pici növénykéknek még a vízszükséglete is töredéke a kifejlett társakéhoz képest. Elmondható tehát, hogy nagyon bio, nagyon környezetvédő.

Miért fogyasszunk mikrozöldeket?

Elsősorban a koncentrált, igen nagy vitamintartalom miatt, ami akár három-négyszerese is lehet a kifejlett növényhez képest. Íze viszont hasonló, sőt, még intenzívebb is, és igen nagy a tápanyagtartalma. Milyen növényekről beszélünk? Többféle retek, petrezselyem, de rukkola vagy bazsalikom is. Megkóstoljuk, és igen, tényleg! Zamatos, ropogós, remek az íze is – a fűszerek tényleg fűszeresek. És mind vidám, friss zöld színűek; izgalmasan feldobják egy szendvics látványát. Hamar megnőnek, többüknek elég egy hét, de a leghosszabb petrezselyem is csak három kell.

A mikrozöld nem csíra!

A mikrozöld nem összekeverendő a csírákkal. Annál egy fázissal előbbre van, a kifejlett zöldséghez képest meg eggyel hátrébb. Ollóval szüretelik, méghozzá ott helyben, a piacon. A frissesség tehát ennél jobban nem „maxolható” ki. Levágás után hűtőben célszerű tartani, és ha lefedjük, akár egy hétig is tartja állagát, színét, ropogósságát. Szendvicseken kívül javasolt tésztaételekhez, sajtokhoz, kolbászokhoz, de például krémleves díszítésére vagy köretek tetejére ízesítésnek is. Dániel mosolyogva vallja be, hogy „a kávén kívül mindenhez” ezt fogyaszt.