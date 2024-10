Mint Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke lapunknak elmondta: a Szellemek éjszakája program első évében még csak 30-40 ember jött el. Az éjszakai gyalogtúra, ami a környéken vezet, igyekszik bemutatni a régi szlovén emberek hitvilágából, félelmeiből és hiedelemvilágából táplálkozó világot. Ezek a hiedelmek régi korokat idéznek fel – amikor a hétköznapi emberek tudása, információi a világról mindössze a töredéke voltak a mainak. És az emberek a világosban mozogtak, a sötéttől pedig tartottak, féltek. Az eseményt szervezők ebből a hiedelemvilágból merítettek, amit tollfosztás, kukoricamorzsolás vagy más egyéb közös eseményeken meséltek el egymásnak.

Szellemek és rémségek éjszakája Orfaluban, a boszorkákkal Holecz Károly

Fotó: Szendi Péter

Szellemek és társaik: egyre több az érdeklődő

A következő évben már kétszáz körül volt az érdeklődők száma, és ez az évek során csak nőtt. Ahogy mondják: jó bornak nem kell cégér. Ez itt is érvényes: plakátok, hirdetések nélkül is egyre többen érdeklődnek: idén már 4-500 fő jött el. A megjelenő alakoknak semmi köze a Halloween-hez: kizárólag a szlovén mondavilágból kerültek ide. A program során a fiatalokat is sikerült bevonni, tetszik nekik is, és szívesen, nagy számban jönnek ők is, sőt: hozták a szülőket, nagyszülőket is.