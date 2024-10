Huszár Gábor székfoglalója vezette be az új ciklus első közgyűlését, aki a 2019-es beszédére emlékezve Senecát idézte, aki szerint csak az a tengerész kaphat jó szelet, aki tudja, melyik kikötőbe tart. Szentgotthárd régi-új polgármestere úgy gondolja, hogy az önkormányzat vezetése tisztában van a jó iránnyal, talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt öt évben a komoly nehézségek – koronavírusjárvány, orosz-ukrán háború kitörése, energiaválság – ellenére is sokat fejlődött a település. Igaz ez az infrastruktúrára és a lakosok általános közérzetére is.

Megtartotta alakuló ülését Szentgotthárd új képviselő-testülete

Fotó: Szendi Péter

Huszár Gábor köszöntője után az új képviselő-testület titkos szavazással megválasztotta az alpolgármestert: a független Papp Bálint egyhangú voksolást követően kapott bizalmat. A későbbiekben a Jogi és Gazdasági Bizottság élére Koncz Ferencet, míg az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottságának vezetésére dr. Haragh Lászlót szavazták meg. Az Ifjúsági és Egyházi Ügyek tanácsnoka pedig Monek László lett.

A Közbeszerzési Bizottság, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjait is megválasztották. Ők majd saját maguk közül választják meg az elnököt.

Az már az alakuló ülésen látszott, hogy az összetétel miatt (is) komoly vitáktól sem mentes öt év vár a képviselő-testületre.