Anna néni hit- és erkölcstan tanár, a férje történelmet tanít az egyik vidéki iskolában. Tudható még róluk, hogy öt gyereket nevelnek, és most már azt is, hogy első szerelem az övék. Anna néni a minap elmesélte tanítványainak megismerkedésük és kedves szokásuk történetét: azt, hogy a férjével minden nap a főtéri kávéházban találkoznak a tanórák után. Harminc éve foglalt asztaluk van, minden alkalommal elfogyasztanak egy kis süteményt a délutáni kávé mellé. Volt, hogy a nyaraláspénzt is elkávézták, de a szerelmük töretlen. A pincérek változnak, ők nem. Jó időben a teraszon, hidegben bent ülnek. Az arra járó diákok beintegetnek a párnak, ők meg visszaköszönnek: Sziasztok pipikék! Hétfőtől péntekig a pipikék direkt a kávézó felé veszik az irányt.

Szerelmük töretlen

Fotó: Shutterstock