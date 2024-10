A Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész mentorálásával színpadra állított előadást csütörtökön a sajtó képviselőin kívül fogvatartottak is láthatták a szombathelyi börtön színháztermében. Sok-sok bölcsesség és tanulság, jól időzített és tisztán megszólaló dalok, rengeteg humor és némi börtönszleng – mind jellemezték a tízszereplős darabot, ami – micsoda véletlen – a mértékletesség világnapján játszódik a Mértékletesség nevű étteremben, ahol mértékletes áron mértékleteset lehet vacsorázni.

Színház a szombathelyi börtönben

Fotó: Unger Tamás

A vendéglátóhely olyan, mint minden átlagos csehó: van benne engedelmes pincér és nagyravágyó főnök, pöffeszkedő „kedves” vendég és kidobó, aki, ha kell, darabokra töri a csontodat, és köttetnek kétes üzletek, oldódnak meg helyzetek okosba’. Főhősünk, Gedeon látszatra azt tervezi, hogy degeszre eszi magát, és fizetés nélkül távozik. Félreértések egymásutánjának végeredményeként aztán róla és minden más szereplőről – még a Mértékletességellenesség Ligájának tagjairól is – kiderül, hogy más mozgatja, és hogy tulajdonképpen minden attól függ, kinek a szemszögéből nézzük a dolgokat. A fordulatos, csavaros történet végére átrendeződnek az erőviszonyok, felborul a hierarchia, kiderülnek a turpisságok, végül nem marad más: hívni kell a rendőrséget. A fogvatartottak lubickolnak szerepeikben. A néző közben jól szórakozik, de benne is ott motoszkál a dilemma: szép erény a mértékletesség, de vajon meg kell-e elégedni a középszerűséggel, ha e szerint akarunk élni? Pilinszky Kihűlt világ versét is segítségül hívja a színmű: „E világ nem az én világom,/ csupán a testem kényszere, / hogy egyre beljebb, mint a féreg / furakodom beleibe.” „Valaki mondja meg, milyen az élet.. – Presser Gábor – Adamis Anna dalát éneklik a szereplők, és kimondatik: jobb a mértékletesség, mint mérgezett lélekkel élni mindennapjainkat.