Mintegy 1000 gyerek sorsáról is szó van a HVSE-nél

Illés Károly képviselő (Fidesz-KDNP) emlékeztetett: mintegy 1000 gyerek sportol a HVSE keretein belül, szólt az olimpikonokról is, akik a város hírnevét öregbítették a HVSE színeiben. - Mindez kell, hogy érjen annyit a városnak, hogy támogassa a HVSE működését - emelte ki Illés Károly.

Nemény András szerint tudatos döntés volt a HVSE részéről, hogy ne támogassa őket a város, beszélt arról is, a HVSE vezetése nem kért az elmúlt években az önkormányzattól forrást. Később arról is beszélt, szerinte ha a focisták nem kapnak pénzt, akkor arra idővel ennek hangot is fognak adni.

Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ) összegzett: az idei költségvetésben 995 millió forintot fordítottak sportcélú költségekre, abból 420 millió forint a Falco KC-ra, 330 millió forint pedig a sportközpont és sportiskolára jut. Ezen kívül összesen 245 millió forintot költ más szombathelyi sportegyesületekre az önkormányzat.

Czeglédy Csaba később hozzátette: a HVSE állami támogatása eltörpül a többi szombathelyi labdarúgó szervezet központi támogatása mellett, mert mint rámutatott: azok milliárdos támogatást kapnak éves szinten.