Ötven év telt el azóta, hogy a szombathelyi villamosközlekedés megszűnt, de még ma is él köztünk egy ember, aki annak idején maga is vezette a város csilingelő közlekedési eszközét. Baranyai István fiatal vezetőként próbálta ki a szombathelyi villamost, mindössze 22 éves volt ekkor. Az október 12-ei Villamos-napon ő is mesélt kalandjairól.

Baranyai István 55 évvel később a szombathelyi villamoson

Fotó: © Cseh Gábor

Szerencsét próbált a fővárosban - majd jött a szombathelyi villamos

Baranyai István 1967-ben, mindössze 20 évesen kényszerült új életet kezdeni. Szombathelyen megszűnt a munkahelye, így pár száz forinttal a zsebében Budapestre indult szerencsét próbálni. Keresztapja az akkor még Fővárosi Villamos Vasutaknál dolgozott középvezetőként – magasabbra is jutott ennél, de a forradalom idején beszédet mondott az Astoria szállóval szemben, ezért eltávolították a felsőbb körökből – tudtuk meg.

Annyi hatalma még maradt, hogy szóljon az érdekemben, így lettem Budapesten villamosvezető 20 évesen – meséli István.

Megmutatta nekünk a villamosvezetői jogosítványát is, ami kicsit már megsárgult az időtől. Látható rajta, abban az időben havonta 3600 forint körül keresett egy sofőr pótlékokkal. István ekkor Budapesten lakott munkásszállón, de nem zárta ki a lehetőségét annak, hogy hazatér Szombathelyre és itt folytatja a villamosvezetői pályafutását.

- Az volt a szabály akkor a villamosvasútnál, hogy akinek érvényes jogosítványa van, az országban bármely villamoson gyakorolhatott, csak fel kellett mutatnia a vezetői engedélyét és a vezetővel meg kellett beszélni, hogy hagy üljek be a helyére. Jött az ötlet: mi lenne, ha megpróbálnék Szombathelyen is villamost vezetni? Ki tudja, mit hoz az élet, ha valamikor visszaköltöznék ide, akár itt is dolgozhatnék vezetőként - fogalmaz István.

A kalandos utazás

Baranyai István Budapesten a legmodernebb, úgynevezett UV szerelvényeket vezette, dolgozott a hatos villamoson is, de a 44-es és az 67-es vonalon is sokat járt. Akkoriban kiemelt villamosvezetőnek számított ő, hogy volt gyakorlata az ilyen modern járművekkel. A szombathelyi villamos viszont egészen más felszereléssel rendelkezett, mint amihez ő hozzászokott.