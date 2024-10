- Hazafias nevelésben részesültünk, ilyen a család. A dédapám az első világháborúban harcolt, ötször sebesült meg, a nagyapám a második világháborúban volt katona. Mindketten túlélték. Az orosz-ukrán háború kitörése után, 2021-ben, amikor jöttek olyan hírek, felmérések, hogy például Németországban tízből csak egy férfi állna be védeni a hazát, az egyik bátyámmal úgy gondoltuk, hogy megtanulunk jól lőni, és azóta is rendszeresen járunk sportlövészetre, sőt versenyekre – tudtuk meg Lődör Tibortól, aki nős, három gyermeke van, számára természetes, hogy adott helyzetben védené a családját, hazáját, ezért lett tartalékos katona.

Tartalékos katona lett Lődör Tibor a Magyar Honvédség Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred Poppr Emil 83. Területvédelmi Zászlóaljnál

Fotó: © Cseh Gábor

- A szombathelyi sportlövész klubba, ahol gyakorlunk, jár egy tartalékos katona is, ő ajánlotta az önkéntes tartalékos rendszert. Érdeklődtünk, hogy ez munka mellett hogyan férne bele az életünkbe. Aztán az interneten megláttuk a „Szeretem, megvédem!” országos területvédelmi tartalékos toborzókampány videóját, amelyben katonák segítettek tüzet oltani, és bepillantást kaptunk az önvédelmi oktatásba. Ez számunkra megkapó volt. Nagyon érdekesen alakult, mert a bátyám vasárnap látta, én hétfőn, megbeszéltük, és kedden már bent voltunk a szombathelyi toborzó irodában, hogy jelentkezzünk – mesélte Lődör Tibor tartalékos főtörzsőrmester. – Nagy kérdés volt számunkra, hogy munka mellett miként tudjuk megoldani, hogy részt vegyünk a kiképzéseken, de nagyon rugalmas a rendszer, csak egy-egy napot von el a munkától, azt is inkább hétvégén. És amíg az egyik bátyámmal bent vagyunk a honvédségnél, a másik bátyám tartja a frontot a közös cégünknél, mert családi vállalkozásban dolgozunk a kereskedelemben. Neki is köszönhető, hogy mi – a testvéremmel, Péterrel (39) – együtt el tudunk menni, hogy elvégezzük a területvédelmi tartalékos szolgálathoz szükséges modulokat. Tetszik a honvédség. Eddig főleg elméleti oktatásokon vettünk részt, illetve tanultunk például rádiózást, fegyver szét- és összeszerelést is. Érdekes az egész.

Tartalékos katona lett első egy országos versenyen

A kérdésre, hogy adott helyzetben tényleg beállnának-e lövész katonának a haza védelmében, Lődör Tibor azt feleli: - Persze, hát ezért vonultunk be. Vannak nálunk jobb lövők, mi csak három éve foglalkozunk lövészettel, de az a három év gyakorlás már bennünk van. Az a tartalékos katona, aki ajánlotta a területvédelmi tartalékos rendszert, nemrég első lett egy országos versenyen. Egyébként még egy lövész társunk is csatlakozott a klubból– így most már összesen négyen vagyunk ott a lövész klubból.