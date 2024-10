Folytatódik a Településfásítási Program Vas vármegyében. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. beszámolója szerint 2024-ben a 10 ezer fő alatti magyarországi falvak és városok 10 ezer sorfával zöldülhetnek. Az őszi ültetési időszakban 31 vasi településen 581 fa kerül földbe.

Településfásítási Program Lócson

Fotó: Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Az Agrárminisztérium által kezdeményezett Településfásítási Programban tavalyelőtt nyert fákat a község központi részein ültették el Lócson. A most sikeresen megpályázott tíz közönséges nyír és a 2 ezüsthárs sorfákból pedig egy néhány éve nyitott utcában alakítanak ki allét. Horváth Ildikó polgármester szerint a mindössze mintegy 90 főt számláló falunak nagy segítséget jelent az Országos Erdészeti Egyesület és az állami erdészeti társaságok által koordinált program. Önerő híján aligha tudtak volna ennyi sorfát beszerezni. A településen aktív közösségi élet folyik az önkormányzat és a Rózsafalu Civil Egyesület, vagy ahogy magukat hívják, RóCik együttműködésének köszönhetően. Az országfásítási programban most elnyert fák telepítését és majd a gondozását is közösen végzik. A szakszerű ültetésben és a fácskák metszésében a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársa segítette a lócsiakat. Varga Péter ökoturisztikai, természetvédelmi és pályázatkezelési csoportvezető a sorfák későbbi ápolásához is adott útmutatót.