Elég sokba kerülhet, ha novembertől téli gumi nélkül indulunk útnak Ausztriában

Komoly bírságra számíthat, aki a törvényre fittyet hányva téli gumi vagy hólánc nélkül közlekedik november 1-től Ausztriában. Ha pedig netán balesetet okozna, kétmillió forintnál is magasabb lehet a büntetés. Az osztrák autóklub arra is kitér, miért nem elég jók az idehaza is elterjedt négy évszakos gumik a havas, jeges, latyakos utakra.

Ausztriában 2008 óta kötelező téli gumikat felszerelni a személygépkocsikra és a 3,5 tonna össztömeg alatti kisteherautókra a november 1-től április 15-ig terjedő időszakban, az időjárástól függően - kezdi cikkét a hirado.hu. Elég sokba kerülhet, ha novembertől téli gumi nélkül indulunk útnak Ausztriában

Forrás: Shutterstock Havas, jeges vagy latyakos időjárási viszonyok mellett történő közlekedés során a jármű minden kerekére kötelező téli abroncsot felszerelni. Az osztrák KRESZ előírja, hogy a gépkocsivezetőknek rendszeresen ellenőrizniük kell a várható időjárási viszonyokat, ugyanis az esőtől, havas esőtől nedves utak rendkívül könnyen csúszóssá, (úgynevezett fekete jéggé) válhatnak. Ilyenkor a téli abroncsokkal felszerelt gépjárművet sokkal könnyebb megfékezni, a gépkocsit megállítani – írják az Osztrák Autó- és Motorkerékpár Klub (ÖAMTC) honlapján. Mit keressünk a téli gumik címkéjén? Rendőrségi vagy közlekedésbiztonsági ellenőrzéskor egy gumiabroncs akkor minősül téli guminak, ha az M.S./M+S/M&S jelöléssel van ellátva, és az abroncs futófelületének mélysége legalább 4 milliméter (keresztszövetes gumik esetében 5 mm). Németországban a rendőr megbüntetheti azt az autóvezetőt, akinek gépjárműve gumiabroncsain nem látható a hópehely szimbólum, ez azonban Ausztriában egyelőre nem kötelező. Hóláncot csak havas úton használjunk! Ausztriában a téli gumik alternatívájaként hólánc is használható akkor, ha legalább két meghajtott kerékre (ugyanazon a tengelyen) felszerelték. Fontos feltétel azonban, hogy a hólánc használata csak akkor szabályos, ha az utat teljesen beborította a hó vagy a jég. Nem hatékonyak a négy évszakos abroncsok Gyakori érv az úgynevezett négy évszakos abroncsok mellett, hogy a sofőr autója télen jobbára a garázsban áll, illetve, hogy a lakóhelyén vagy annak környékén „amúgy sincsen hó”. Utóbbi esetben az egész évben használható – közkeletű nevén négy évszakos – gumik némelyike nem ajánlott. Ezek ugyanis a fékezési tesztek eredménye alapján száraz úton alig valamivel teljesítenek jobban, mint a téli gumik, és nedves úton sem meggyőző a teljesítményük – figyelmeztet az ÖAMTC.

Amennyiben egy esetleges baleset után kiderül, hogy az autóvezetőnek nem volt téli gumija, súlyos bírságot fizethet.

