Ősszel, ha az átlaghőmérséklet 7°C fok alá csökken, érdemes téli gumi szettre váltani. Körülnéztünk vasi gumiszervizekben: mi a jelenlegi helyzet, hogy állunk a cserével? Nos: több műhelyben is olyan nagyüzem volt, hogy erős udvariatlanság lett volna a faggatózás. Végül két helyen sikerült sok-sok érdekes és fontos információt begyűjtenünk.

Téli gumi: hogy állunk október közepén?

Fotó: Szendi Péter

Téli gumi Szombathelyen

Magyar Zoltántól a négy évszakos abroncsok után érdeklődtünk. Elmondta, hogy ezekkel az egész procedúra megúszható ezekben a csúcsidőszakokban (náluk egy-két hetes előjegyzésre lehet időpontot kapni). De, mint mindennek, ennek is ára van. Főként városi autósoknak ajánlja, kisebb teljesítményű autókhoz és kevés futásteljesítményhez (évi öt-nyolcezer kilométer). Minden más esetben inkább az évszaknak megfelelőt – és lehetőleg újat. Ha zömmel csak városon belül autózunk, a téli abroncs idejét toljuk ki egy picit: már október első felében mehetünk a szervizbe, megelőzve a többieket, és tavasszal is kivárhatjuk a „roham” végét.

Úgy véli, hogy a használt abroncs lutri, legfeljebb defekt utáni áthidaló megoldásként tekint rájuk. A centírozást tízezer kilométerenként, de legalább évente egyszer el kell végezni – tette hozzá. Felhívta a figyelmet a megfelelő guminyomásra is: ezt kéthetente – havonta illik megtenni.

Téli gumi, gumicsere, Nyári gumiabroncs levétel, Nagy Tamás,kiegyensúlyozás 20241017, ut, Szombathely, Unger Tamás / Vas Népe

Fotó: Unger Tamás

Téli gumi Körmenden

A Rába-parti városban is jártunk egy szervizben: itt is folyamatos volt a munka. Tornyos László elmondta: ők ajánlanak, sőt, tartanak és árulnak is használt abroncsokat, de megtudtuk: fontos az eredet, a megbízható forrás. Csak ilyeneket hoznak Magyarországra, amiket aztán az újnál jelentősen olcsóbban tudunk megvenni. Legalább közepes vagy magas minőségű gyártók abroncsait kínálják, és megtudtuk, hogy itt is igaz, ami az élet sok területén: „jön fel Kína”. A távol-keletiek egyre komolyabb minőséget produkálnak, és már számos európai autógyártó ezeket a márkákat teszi fel az újonnan kibocsátott gépjárművekre. Ahogy Szombathelyen, úgy itt is fontosnak tartják az osztrák előírásokat is, és fel is hívják erre a figyelmet.