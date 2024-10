Testvérek… Akik mellett felnőni olyan, mint egy véget nem érő hullámvasút. Együtt szárnyalunk, de néha olyan mélyre esünk, hogy azt hiszszük, sosem lesz vége a vitáknak. A legapróbb dolgokon is képesek vagyunk összeveszni – a kedvenc bögre, a távirányító vagy a családi pizzáról elcsent utolsó szelet. De a nap végén tudjuk: senki nem érthet meg úgy, mint ők. A testvérünk az, aki előtt nincs titkunk, aki látta, hogy néztünk ki fogszabályzóval, és aki a legrosszabb napokon is a vállunkra csap egy poént. Mert a testvérek nem csak bosszantani tudnak, hanem feltétel nélkül szeretni is. És bármennyire is próbáljuk tagadni, nélkülük valahogy kevesebb lenne az élet. Mert a testvér nem csak rokon, hanem a legelső barátunk, akire mindig számíthatunk.