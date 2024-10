Sárvár ausztriai testvérvárosába, Sonntagbergbe látogatott Sárvár delegációja október 4-e és 6-a között – erről dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere számolt be közösségi oldalán. Az önkormányzati delegációnk tagjai voltak Máhr Tivadar mellett dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, Németh Zsolt és Varga Jenő önkormányzati képviselők, valamint a dr. Szalay Ferencné vezette Sárvári Oratórikus Kórus tagjai.

A testvérvárosi látogatáson a Sárvári Oratórikus Kórus mellett az önkormányzat képviselői is részt vettek.

Forrás: Facebook/ dr. Máhr Tivadar

Mint az alpolgármester beszámolójából kiderül, a látogatás apropója a sonntagbergi Liederkranz kórus fennállásának 120 éves jubileuma volt, akik közös ünnepi hangversenyt adtak a Sárvári Oratórikus Kórussal ezen jeles alkalomból. Az ünnepi koncerten Sárvár ajándékát Máhr Tivadar adta át

Maria Ebertnek, a kórus elnökének. A koncertet megtisztelte jelenlétével Wolfgang Sobotka, az Osztrák Nemzeti Tanács elnöke is.

A koncert mellett kirándulás is belefért a látogatásba, a delegáció így meglátogathatta Steyrt és Amstettent is, az utolsó napon az oratórikus kórus tagjaival pedig Waidhofenben is jártak az önkormányzat képviselői.

Több mint ötven éve testvérváros Sonntagberg

Dr. Máhr Tivadar megjegyezte, több mint 50 éves testvérvárosi kapcsolat fűzi Sárvárt Sonntagberghez, amelyet évről évre meg tudnak újítani és a civil szervezeteiknek köszönhetően tartalommal tudnak megtölteni.

- Ez a mostani látogatás nemcsak a jubileum megünneplésére volt jó alkalom, de számos városüzemeltetési és városfejlesztési kérdésben is tudtunk egyeztetni Thomas Raidl polgármester úrral, illetve Amstettenben Markus Brandstetter alpolgármester úrral – tette hozzá.