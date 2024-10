Október 9-én ismét megmozdultak a város fiataljai, hiszen 20 iskolából 32 csapat, összesen 96 diák mérte össze tudását a Tini Galopp várostörténeti vetélkedőn - tudtuk meg Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ oldaláról.

Tini Galopp: pillanatok a megnyitóról

Forrás: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ aulájából indult a verseny, ahol a 7-10. osztályos fiatalok két külön útvonalon járták be Szombathely nevezetességeit. A triók ötpercenként startoltak, céljuk pedig a város történelmi emlékhelyeinek felkeresése volt.

A verseny nemcsak szellemi kihívást kínált, hanem szórakozást is: a célba érés után társasjátékokkal, kvízekkel és jó hangulattal pihentek meg a résztvevők. A szombathelyi diákokon kívül három zalai csapat is részt vett a megmérettetésen. A legjobbak oklevelet és ajándékot is kaptak, a többiek emléklappal térhettek haza.

A vetélkedőt a Nemzetközi Iskolai Könyvtári Hónap részeként szervezték meg, amely idén az "Iskolai könyvtárak: Közösségi csatlakozók" mottó köré épült. Célja, hogy a diákok élményalapú tanulással ismerjék meg városuk történelmét és építsenek közösséget.

A Tini Galoppot a Rum-Kastély EGYMI diákjai és pedagógusai munkáiból összeállított "Lepereg a falevél" című kiállítás, a Színkottás zenekar "Gryllus dalok" repertoárja és a tánckar "Nézd meg lányom" műsora tette még színesebbé.