A húszéves Trunk Tomi, vagy ahogy az online térben ismerik DABLTY vérbeli Z generációs fiatal felnőtt: ismert youtuber és influencer, tízezrek követik a munkásságát, emellett egyetemre jár, vállalkozó, a sneaker kultúra megszállottja, előadásokat tart, rendezvényeket szervez és még versenysportra is jut ideje.

14 évesen írta első könyvét Márkák. Sneakerek. Z Generáció címmel és most fejezi be a harmadikat. Még hallgatni is kimerítő volt, mennyi mindennel foglalatoskodik, ennek ellenére a fiatal youtuber tele van élettel, a fáradtságnak még egy kis jelét sem mutatta előadása közben. Természetesen sneakerben érkezett, de nem is akármilyenben: két lábán más színben pompázott a lábbeli, még a cipőfűzők is eltérőek voltak.

A Haladás terme megtelt érdeklődő fiatalokkal és sokakhoz a szülők is csatlakoztak – minden bizonnyal szeretnék jobban megérteni a Z generációt, ezáltal gyermeküket is. Nem csoda, hiszen mint kiderült: multicégek is kikérik Trunk Tomi tanácsait azzal kapcsolatban, hogy tudják megszólítani a Z generációt, azaz a 1995-től 2009-ig született fiatalokat.

A pályaválasztással kapcsolatban Trunk Tomi elmondta: mindenkinek felteszik a nagy kérdést: mi leszel ha nagy leszel?

A nagy kérdésre pedig elvárás egy fix célt és választ kijelölni, miközben ez egy sokkal komplexebb téma. Én azt gondolom, hogy ha túlságosan csak egy pontra fókuszálunk a jövőnkben, az egy szemellenzőt jelent és nem engedi meg, hogy az út mentén felmerülő lehetőségeket felismerjük és megragadjuk – fogalmazott a Youtube sztár.

A klasszikus tanulás fontosságáról is beszélt. Úgy fogalmazott, nagyon károsnak tartja, hogy a mai világban trendi lett a közösségi médiában kiemelni néhány olyan fiatal sikersztoriját, akiknek tanulás nélkül sikerült sikeressé és gazdaggá válni és beállítani úgy ezt a helyzetet, mintha ez lenne az egyetlen működőképes út és nem lenne relevanciája a klasszikus tanulásnak.

Alexander McQueen mondta azt, hogy ahhoz, hogy a szabályokat felrúghassuk, először ismernünk kell őket. Ha formabontót., ha újat akarunk alkotni, ahhoz is kell a klasszikus tudás, a klasszikus edukáció.

- Én azt látom, hogy a mostani fiataloknak nagyon nagy álmaik és céljaik vannak és a közösségi médiából az tükröződik vissza, hogy ezt könnyen el is érhetik. Azt látom, hogy mindent élménnyé tettünk – a tanulást is - és elfelejtjük azokat a fontos és praktikus lépéseket, amik közelebb vinnének a célhoz. Amikor ott tartunk, hogy meg is kellene ragadni, akkor előjön, hogy mennyire fontos a tanulás – hangsúlyozta.

Bátorított arra, a klasszikus rendszerekben, az iskolákban, a képzési intézményekben is próbáljuk ki magunkat, legyünk rugalmasak, de közben őrizzük meg a saját meggyőződéseinket és valónkat – a kettő együtt szükséges egy Z generációs fiatal sikeres életéhez.