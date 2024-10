Az iskolát az NTA programjának keretében Nobel-díjas kutató – Bruce Alan Beutler amerikai immunológus és genetikus, aki az elismerést 2011-be vehette át – is felkereste már. „Fantasztikus volt a vele való találkozás, hatalmas lökést adott a programnak Szombathelyen. Ő ízig-vérig kutató, aki a gyerekekkel is azonnal egy hullámhosszra tudott kerülni. Megnyerte magának a diákokat, és még inkább fokozta az iskolánk iránti érdeklődést. Kellenek az ilyen példaképek, a tudományos iránytűk.” Baranyai Józsefnek már sok egykori diákja is van, aki egészségügyi szakemberként, kutatóként jár vissza az iskolába. Ők főleg a gimnázium decemberi Tehetség napjain szoktak jelen lenni, annak alkalmából tartanak előadásokat, beszámolókat és gyakorlatokat. Ez is segíti a gyerekek pályaorientációját, annak eldöntését, hogy milyen irányba menjenek tovább.

A pedagógus dolgozik szakmai bizottságokban, korábban pedig részt vett tantervfejlesztésben is. Az oktatás magasabb szintre emelését, a nemzetközi trendek követését mindig is fontosnak tartotta, ennek eredményeképp lett erősebb a közoktatásban a molekuláris biológia. „Ma már a modern tartalmak részei a tananyagnak, bekerültek ezek a témák a tankönyvekbe és az érettségibe is. Ez nemcsak az én érdemem, hanem mindazon kollégáké, akik ezt segítették, és jellemzően tagjai a Nemzeti Tudósképző Akadémiának is. A kollégákkal – például Bán Sándorral, Kerényi Zoltánnal és Nyisztor Zsolttal, vagy a fiatalabbak közül Szabó Bence Farkassal – sokat konzultáltam, rengeteg támogatást kaptam tőlük. Inspiráltak a frissen végzett tanárok is, az ő tanácsaik is segítették, hogy a közoktatást modern tartalmakkal tölthessük meg.”

Baranyai József munkáját több díjjal is elismerték – kapott már Rátz Tanár Úr-életműdíjat, Bonis Bona- és Nemzet Tehetségeiért díjat is – de a legnagyobb örömöt nem ezek jelentik számára, hanem a diákok csillogó szeme. Mint mondja, ennél nagyobb díj nem létezik. Fontos számára a család is. Feleségével, aki gyógypedagógus, három gyerekük született, a legkisebb most tizenegyedikes. Ő biológia-kémia fakultációra jár és orvos akar lenni, míg a nagyobbak a jogi pályát választották. Egyikük a jog és a pszichológia határterülete iránt érdeklődik, míg másikuk a sport és a jog határterületével foglalkozik.