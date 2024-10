Öt-hat óra tájban van az étkezés ideje. A Liszt Ferenc utcai tűzoltólaktanya négylábú lakója ilyenkor feltápászkodik, kibújik a házából, és tipródva-nyávogva követeli az alutasakos eledelt, tudtuk a tűzoltók elmondásából.

Barátságos, de öntörvényű – ő Flórián, a macska, a kőszegi tűzoltók cicája

Forrás: Facebook

Közös történetükhöz az is kellett, hogy 2018-ban új laktanyába költözzenek, amit azóta alaposan belaktak. Tavaly áprilisban egyszer csak megjelent Flórián. Elnyújtózott az aszfalton, tette-vette magát, etetni kezdték, ő pedig ott ragadt. Új gazdái vitték állatorvoshoz, ott derült ki, hogy egy év körüli kan macska. Chipet tetettek bele, ivartalaníttatták. Így kezdődött a karrierje a kőszegi tűzoltóságon. Azóta végleg odaszokott, de a szabadságához ragaszkodik: el-elcsatangol, megfordul a környékbeli házaknál, kivéve ha esik: akkor ki sem dugja az orrát a házából, tudtuk meg.

A kőszegi tűzoltók jutalomfalatokkal kényeztetik a macskát

Közvetlenül a bejárat mellett alakítottak ki dupla falú, szigetelt házat a barátságos cicusnak, akinek eredetileg a Zsivány nevet akarták adni. Jutalomfalatokkal kényeztetik, az ifjúsági és a felnőtt tűzoltók is játszanak vele, rendszeresen viszik orvoshoz. Egy szóval jó dolga van Flóriánnak. Azt is megtanulta, hogy ha ember barátai beindítják a tűzoltófecskendőt, jobb, ha távol tartja magát: olyankor angolosan távozik az épület mögé. Flórián vadászik is – az egerek eltűntek a tűzoltólaktanya környékéről – ezért is hiányozna.

A szürke-fehér cirmosról még vers is született.



"Két éve erősíti a csapatunkat!

“Flórián, a tűzoltók macskája,

Álmosan nyújtózik a laktanyába’.

Tüzet ritkán lát, csak füstöt álmodik,

De minden reggel ott vár, ha sziréna sikít.

Csillogó szemekkel figyel az éjben,

Őrzi a lángok hős vitézét csendben.

Házi kedvenc, mégis ő a laktanya szíve,

Flórián, ki mindig hűséggel figyel ide.”