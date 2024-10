Újabb falubuszt szerzett be a Magyar falu programban Kemenesmagasi. A faluban csaknem 15 évvel ezelőtt ugyancsak pályázat útján tudtak kisbuszt vásárolni, akkor a civil és kulturális közösségek közösen pályáztak. A busz az idők során elhasználódott, ezért gondolta még az előző ciklusban polgármesterként a település élén álló Sebestyén Zoltán és a kemenesmagasi képviselő-testület, hogy pályáznak az új járműre. A sikeres pályázat révén csaknem 18 millió forint érkezett hozzájuk, amelyből egy Ford típusú kilenc személyes kisbuszt tudtak megvásárolni – tudtuk meg Sebestyén Zoltántól, aki azt is elmondta: az új járművet a mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas pluszeszközökkel is felszerelték, így amint megkapják ezeket az engedélyeket, akár betegszállításra is alkalmas lehet.

Arról, hogy mi lesz a régi és az új kisbuszok sorsa, az új polgármestert, Mesterházyné Budinszki Adriennt kérdeztük, aki elmondta: a réginek májusig van érvényes műszaki vizsgája, addig mindenképpen használatban marad. Az újat pedig a falugondnoki szolgálat és a falu közösségei vehetik igénybe.

- Kemenesmagasiban köszönettel tartozunk Sebestyén Zoltán polgármester úrnak, aki sikerrel dolgozott a településért az elmúlt tíz évben. Bölcsődefejlesztés, eredményes pályázatok jellemezték ezt az utat. Most a falubusz érkezett meg, amire a kormány Magyar falu programja biztosított forrást. A falu lakóinak a járművel biztonságos közlekedést, Mesterházyné Budinszky Adrienn új polgármesternek és az új képviselő-testületnek pedig sok sikert kívánok! - nyilatkozta Ágh Péter országgyűlési képviselő.