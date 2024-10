Százhetven desztináció, ezen belül 65 európai térség versenyzett idén, hogy fenntarthatósági projektje felkerüljön a Green Destinations Top 100 Stories listájára. Magyarországról négy projektet is díjaztak, köztük Sárvár projektjét, ami egy webes alkalmazás. A felületre érkező látogatóknak csak a „Zöld ötlet generálása” gombra kell kattintani, és máris kapnak egy az utazáshoz kapcsolódó GoGreen tippet. A top 100-as listára való kiválasztás azt jelenti, hogy az adott úti cél a Green Destinations Standard alapvető, minimumkritériumainak megfelel, illetve nemzetközi szinten is példaértékű fenntarthatósági tevékenységet valósít meg – áll a turizmus. com közleményében.