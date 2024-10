Humán szervező diplomát is szerzett a rendszerváltozás környékén V. Németh Zsolt. Diplomatémául a harmadik szektor vizsgálatát választotta – ehhez is visszakanyarodott a beszélgetés. Huszonhét évesen élte meg a rendszerváltozást, 1990-ben Vasvár polgármesterévé választották, és hosszú éveken át szolgálta a várost. Az MDF korábbi tagjaként 2006-ban csatlakozott a Fideszhez, és húsz éve a Nemzeti Fórum Egyesület alelnöke. Politikai karrierjének állomásait is érintették Kurucz Dániellel. Majd azt tárgyalták: mit jelent, hogy a magyar életmód védelméért felel. 2018 és 2022 között a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos volt. Kiderült: maga kezdeményezte, hogy a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztosra változzon a pozíció elnevezése, amelyet 2022 óta tölt be.

– Kopik az az életmód, amit a magunkénak érzünk. Kopnak a szokásaink, ünnepeink, amelyek ritmust adnak. Hiszek abban, hogy a rítusoknak, a szertartásoknak szerepük van az életünkben – fogalmazott e kapcsán V. Németh Zsolt, aki a következetességet fontos erénynek tartja. A felesége a fő szövetségese, 28 éves zenekaruk, a Kármentő – bőgőn, citerán és furulyán is játszik. Kuvasz van az udvarukban, a házuk ablakában muskátli – az oldott hangulatú beszélgetésben ezek is szóba kerültek.