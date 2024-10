Szívügyének tartja a város játszótereinek körbekerítését és rendbetételét, hogy a kicsik méltó körülmények között szórakozhassanak Jánosházán – ha nem jutna rá a költségvetésből, Márk már most felajánlotta képviselői tiszteletdíjának felét erre a célra. Kamerákat is elhelyezne itt, ezen kívül bentlakásos idősotthon, nyugdíjas klub létrehozása is szerepel a programjában. Természetesen saját korosztályát is képviselné.

- Sokan elhagyják Jánosházát, nem itt képzelik el a jövőt, én viszont ezért fogok dolgozni, hogy megérje itt maradni a városban és itt családot alapítani – fogalmazott a fiatal politikus. Programjában szerepel emiatt a focipálya melletti közösségi tér hasznosítása, nyáron kertmozit, télen közös beltéri filmvetítést szervezne, a családoknak kvízesteket hirdetne meg.

Tervei között szerepel, hogy felvételezik közgazdaságtan vagy politológia szakra és felsőfokú végzettséget szerez. - A politika lesz az én pályám, ezt szeretném csinálni – mondta lelkesen. Jelenleg minőségbiztosítási technikusként dolgozik főállásban egy karakói cégnél, emellett végzi képviselői feladatait. És ugyan Márk szerényen elhallgatta, de mint megtudtuk: a Battyhány Lajos Művelődési Központ munkatársai elmondták, hogy Márk már június óta aktívan részt vesz a helyi rendezvények szervezésében, folyamatosan bejár és érdeklődik, miben tud segíteni – legutóbb az idősek napja ünnepségre készített névre szóló meghívókat segített kiosztani a művelődési ház munkatársainak.