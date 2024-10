Siker 1 órája

Vas vármegyei informatikus vezette csapat lett a harmadik az első Belügyi Drón Kupán

A Belügyi Tudományos Tanács a Széchényi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központtal, a Cloud for Intelligent Airplace Zrt. szakmai közreműködésével, a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány társszervezésében hívta életre az I. Belügyi Drón Kupát, amelyen egy dobogós harmadik helyet és a legjobb drónpilótának járó elismerést is megszerezte a katasztrófavédelem, amely két csapatot is indított. A dobogós csapat tagja volt Karsay Viktor tűzoltó főhadnagy, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikusa.

Forrás: BM OKF

Tapasztalatcsere, tudáspróba, ismerkedés és a legújabb innovációk beépítése a hétköznapi munkamenetbe, ez volt a célja az október 7-i remeteszőlősi bázison megrendezett drón kupa életre hívásának. Rétvári Bence belügyi parlamenti államtitkár a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémiáján megtartott megnyitón úgy fogalmazott, hogy a drónok már ott vannak a rendőrség és a katasztrófavédelem mindennapjaiban. A drónok segítik a közlekedés biztonságának fenntartását, az erdőtüzek felmérését, az árvízvédelmi feladatokat, a helyszínelést és a határvédelmet is. Hangsúlyozta, a kormány arra törekszik, hogy a drónok képességeit minél hamarabb, minél több területen ki lehessen használni - tájékoztat hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ennek jegyében a belügyi ágazat rendvédelmi szervei első alkalommal mérték össze tudásukat az adott szakterületen. A csapatok harminc kérdéses tesztsor megoldása után kezdhettek hozzá a három részből álló gyakorlathoz. A hatfős csapatban a drónpilóta mellett egy segítő állt, míg négy felderítő a terepen dolgozott. Elsőként zászlókat kellett felkutatniuk és begyűjteniük, majd eltűnt ember keresésére indultak, ez után pedig egy komplikált, drónnal teljesítendő akadálypálya nehézségeit kellett leküzdeniük. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vármegyei, fővárosi és központi szervének informatikusaiból összeállított mindkét csapat sikeresen szerepelt. A tizenöt csapatból harmadik és ötödik helyen végeztek, míg az összesítésben a legjobb drónpilóta Vaskó László tűzoltó alezredes lett. BM OKF harmadik helyet megszerző csapatát Karsay Viktor tűzoltó főhadnagy, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Informatikai Osztály főelőadója vezette, ő volt az egyik felderítő is, további három felderítője Bodó Bence tűzoltó hadnagy, Kormos Zoltán tűzoltó őrnagy és Pádár Zoltán tűzoltó százados volt, Vaskó László tűzoltó alezredes pilótát pedig Olasz András tű. százados segítette.

