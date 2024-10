A június 9-i választások eredményeinek ismertetésével kezdődött a Vas Vármegyei Közgyűlés alakuló ülése hétfőn reggel. Dr. Galántai Gergely, a Területi Választási Bizottság elnöke emlékeztetett: az arra jogosultak mintegy 63,4 százaléka adta le voksát. Az egyidőben lebonyolított Európai Parlamenti, önkormányzati, illetve nemzetiségi választás nagy kihívás elé állította a közigazgatásban dolgozókat, de mindenhol rendben lezajlott a választás, ma már a vármegye mind a 216 településén jogerős az eredmény.

Esküt tesznek a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnökei

Tíz hely a kormánypárté

Korábban megírtuk, a betölthető 15 mandátumból tíz a kormánypárté. A közgyűlésbe jutott: Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés jelenlegi elnöke, valamint két alelnöke, Marton Ferenc és Kondora Bálint. A listán őket követ Kevy Albert, Gagyi Levente, Glavanics Krisztina, Szijártó László, Polgár Endre, Belencsák István és Maurer Péter. A szavazatok mintegy 11 százalékát megszerezve két mandátumhoz jutott a Mi Hazánk a vármegyei közgyűlésben: Giczy József és Dala Ferenc áll a párlista élén. Mintegy 7745 szavazatot kapott (8,97 százalék) a Követ (Közösen Vas Megyéért Egyesület), így egy mandátumhoz jutott és beülhet a közgyűlésbe Bana Tibor. Szintén egy mandátumhoz jutott a DK 6454 szavazattal (7,44 százalék), a párt listavezetője Vörösné Budai Mária. A MOMENTUM is szerzett egy mandátumot, így Soós Jakab Áron ott lesz a vármegyei közgyűlésben. A párt egyébként a szavazatok 7,37 százalékát kapta. Vármegyei listát állított az MSZP és az LMP-Zöldek is, de egyetlen képviselőjük sem jutott be a vasi közgyűlésbe.